版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 12:19 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月5日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模         期限     票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)    (年)
========================================================================
国开行       *至多50        *1     *周二招标   *固息金融债  *11/7--11/13 
             *至多60        *3     
             *至多70        *5     
             *至多60        *7     
             *至多60       *10     
                (今年38-42期固息债第四次增发)
*进出口行     100         六个月    周四招标    贴现金融债   11/8--11/14
            至多200         5       周四招标    固息金融债   11/8--11/16
国开行        100           3       *4.05%      浮息金融债   10/31-11/7
                             (一年定存基准,基本利差1.05%)
              100           7       *4.40%      浮息金融债   10/31-11/7
                             (一年定存基准,基本利差1.40%)
进出口行      179.4         3       3.8036%     固息金融债   10/29-11/6
                              (中标收益率,今年16期债增发) 
国开行        200         --      11/13招标       --          --  
国开行        280         --      11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  

  --整理 徐永; 审校 李宏薇

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐