《中国金融债发行日程表》--11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ======================================================================== 国开行 *至多50 *1 *周二招标 *固息金融债 *11/7--11/13 *至多60 *3 *至多70 *5 *至多60 *7 *至多60 *10 (今年38-42期固息债第四次增发) *进出口行 100 六个月 周四招标 贴现金融债 11/8--11/14 至多200 5 周四招标 固息金融债 11/8--11/16 国开行 100 3 *4.05% 浮息金融债 10/31-11/7 (一年定存基准,基本利差1.05%) 100 7 *4.40% 浮息金融债 10/31-11/7 (一年定存基准,基本利差1.40%) 进出口行 179.4 3 3.8036% 固息金融债 10/29-11/6 (中标收益率,今年16期债增发) 国开行 200 -- 11/13招标 -- -- 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 注: *表示新增.(完) --整理 徐永; 审校 李宏薇
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。