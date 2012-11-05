〔中国货币市场〕主要回购利率窄幅波动,例行准备金调整后供求尚稳(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京11月5日电---中国银行间资金市场周一早盘主要期限质押式回购利率窄幅波动.市场人士表示,今日例行存款准备金调整对流动性冲击尚可,资金供求关系较平稳,市场关注点转向周内公开市场逆回购操作量.

"今天市场资金比较平稳,价格变化不大,"上海一银行交易员称,"准备金补缴了,资金还可以,逆回购操作量影响会大一些."

他进一步指出,当前七天期资金的二级市场供应量也就在千亿左右,而明天七天期逆回购的到期量为2,900亿元人民币.二级市场资金供应量的局限,决定了部分期限资金缺口的补足要依赖公开市场,故周内逆回购操作量的大小广受关注,其预计周内资金面平稳中或略显紧.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行多在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,今日机构会有相当量的准备金补缴.

路透统计显示,本周央行公开市场逆回购到期金额高达5,330亿元.上周公开市场净投放3,790亿元,创单周净投放记录新高.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7025 2.6609 +4.16

七天CN7DRP=CFXS 3.3320 3.3734 -4.14

14天CN14DRP=CFXS 3.3964 3.3775 +1.89

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9200 2.5600 +36.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 2.7500 +25.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 2.9500 +15.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7200 2.6790 +4.10

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3400 3.4379 -9.79

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3800 3.4300 -5.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6933 2.6758 +1.75

七天SHICNYSWD= 3.3308 3.4267 -9.59

三个月SHICNY3MD= 3.7220 3.7204 +0.16

===============================================================(完)