〔中国汇市〕中间价弱引领人民币早盘走低,盘中仍数次触及区间上限

* 人民币兑美元早盘跟随中间价走跌

* 中间价连续三日走弱至逾半个月新低

* 盘中仍频繁触及人民币区间上限

* 美元抛盘压力仍重,人民币强势未改

路透北京11月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘走跌,主因今日中间价连续第三日走弱至逾半个月新低,带动交易区间整体下移.但美元抛盘压力仍重,人民币盘中仍频繁触及区间上限.

人民币强势未改,已经连续第五天盘中触及区间上限.交易员表示,今日交投集中在区间上限15个点附近,客户的购汇还是难以消化充裕的美元流动性.

"今天没有停过,在涨停板一直有报价,成交价也就在(人民币)涨停板附近,...6.2460处有较强的美元抛压."上海一大型银行交易员称.

北京时间12:00,人民币兑美元即期报6.2452元,盘中多次触及1%波幅区间上限6.2451,上日收报6.2415元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3082元,为10月16日以来的新低,上次低点为6.3106,而上日中间价为6.3045元.

交易员并称,市场没有看到央行干预的痕迹,人民币区间交易料继续保持强势,而现在不确定性因素很多,尤其是本周美国大选以及中共十八大,中国监管层出手干预汇市的可能性较低.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

东京汇市美元指数周一在亚洲市场徘徊于两个月高位,在美国总统选举存在不确定性的情况下,投资者青睐避险货币.而欧元/美元EUR=周一盘初跌至1.2809美元,触及10月初以来最低位.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3600/20,上日尾盘为6.3560.

北京时间12:09,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2411/51元,上一交易日尾盘报6.2410元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>