〔路透基点〕台湾土地银行为闳晖实业发起20亿台币五年期贷款--RLPC

路透11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,牵头行兼簿记行台湾土地银行为台湾上市公司闳晖实业发起20亿台币(6,800万美元)五年期融资案.

这笔循环贷款的利率为较90天期或180天期次级市场商业票据利率加码70个基点,税前保底利率为1.5%.

银行受邀按三个档次参贷:

承贷6亿台币或以上,综合收益为73个基点,先付费用为15个基点,担任簿记行.承贷4-5.99亿台币,综合收益为72个基点,先付费用为10个基点,担任共同主办行.承贷2-3.99亿台币,综合收益为71.2个基点,先付费用为6个基点,担任经理行.

若动用额度不到60%,则有15个基点的承诺费.该贷款从第42个月开始,按四期半年不等额减少:20%(1-3期)、40%(第4期).

财务约定条款包括:流动比率最低1倍、净债务比率最高1倍、利息覆盖率最低四倍.

所筹资金将用作再融资及运营资本.

回复日期截至11月30日.

借款人上次是在2009年1月筹募30亿台币的五年期贷款,综合收益约为79个基点,利率为较次级市场商业本票利率加码72个基点.(完)