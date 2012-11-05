〔路透基点〕台湾土地银行为闳晖实业发起20亿台币五年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,牵头行兼簿记行台湾土地银行为台湾上市公司闳晖实业发起20亿台币(6,800万美元)五年期融资案.
这笔循环贷款的利率为较90天期或180天期次级市场商业票据利率加码70个基点,税前保底利率为1.5%.
银行受邀按三个档次参贷:
承贷6亿台币或以上,综合收益为73个基点,先付费用为15个基点,担任簿记行.承贷4-5.99亿台币,综合收益为72个基点,先付费用为10个基点,担任共同主办行.承贷2-3.99亿台币,综合收益为71.2个基点,先付费用为6个基点,担任经理行.
若动用额度不到60%,则有15个基点的承诺费.该贷款从第42个月开始,按四期半年不等额减少:20%(1-3期)、40%(第4期).
财务约定条款包括:流动比率最低1倍、净债务比率最高1倍、利息覆盖率最低四倍.
所筹资金将用作再融资及运营资本.
回复日期截至11月30日.
借款人上次是在2009年1月筹募30亿台币的五年期贷款,综合收益约为79个基点,利率为较次级市场商业本票利率加码72个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。