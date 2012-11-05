〔路透基点〕台湾东丰纤维22亿台币贷款案展开筹组--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾纺织成衣业者东丰纤维一笔22亿台币(7,500万美元)三年期融资案,已由牵头行兼簿记行和代理行永丰银行(SinoPac)展开筹组.
是次融资通过工厂提供担保,包括A部分9亿台币定期贷款和B部分等值13亿台币的循环信贷.其中B部分进一步分为13亿台币的B1,1,000万美元的B2和1,000万美元的B3.这三个分项总和不得超过等值13亿台币.
A和B1、B2部分由东丰纤维借入,而B3由Tung Mung(新加坡)借入,东丰持有Tung Mung的63.67%股份.东丰为B3提供担保.
台币的贷款利率为两年期邮政储金利率加码100个基点,美元部分为较三个月或六个月新加坡银行间同业拆放利率(Sibor)加码150个基点.若TAIFX与Sibor利差超过30个基点,借款人将支付多出的利率.
按四个层次邀请银行参贷:
承贷4亿台币或以上规模的牵头行获得40个基点的先付费用,承贷3-3.99亿台币的牵头行获得30个基点的先付费用,承贷2-2.99亿台币的共同主办行获得20个基点的先付费用,承贷1-1.99亿台币的经理行获得12个基点的先付费用.
该交易的承诺费为10个基点,并提供延长两年的选择,延期费用为30个基点.
A部分分12个季度不等额偿还,1-11季度各偿还5%,第12季度偿还45%.
B1,B2和B3部分将从第24个月起分三年不等额递减,分别为5%, 10%和85%.
财务条款包括流动比率不低于1倍,负债比率不高于1.5倍,利息保障倍数不低于3倍,有形资产净值不低于36亿台币.
募资将用于再融资和营运资本.
回覆期限12月7日.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。