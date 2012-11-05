〔路透基点〕台湾东丰纤维22亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾纺织成衣业者东丰纤维一笔22亿台币(7,500万美元)三年期融资案,已由牵头行兼簿记行和代理行永丰银行(SinoPac)展开筹组.

是次融资通过工厂提供担保,包括A部分9亿台币定期贷款和B部分等值13亿台币的循环信贷.其中B部分进一步分为13亿台币的B1,1,000万美元的B2和1,000万美元的B3.这三个分项总和不得超过等值13亿台币.

A和B1、B2部分由东丰纤维借入,而B3由Tung Mung(新加坡)借入,东丰持有Tung Mung的63.67%股份.东丰为B3提供担保.

台币的贷款利率为两年期邮政储金利率加码100个基点,美元部分为较三个月或六个月新加坡银行间同业拆放利率(Sibor)加码150个基点.若TAIFX与Sibor利差超过30个基点,借款人将支付多出的利率.

按四个层次邀请银行参贷:

承贷4亿台币或以上规模的牵头行获得40个基点的先付费用,承贷3-3.99亿台币的牵头行获得30个基点的先付费用,承贷2-2.99亿台币的共同主办行获得20个基点的先付费用,承贷1-1.99亿台币的经理行获得12个基点的先付费用.

该交易的承诺费为10个基点,并提供延长两年的选择,延期费用为30个基点.

A部分分12个季度不等额偿还,1-11季度各偿还5%,第12季度偿还45%.

B1,B2和B3部分将从第24个月起分三年不等额递减,分别为5%, 10%和85%.

财务条款包括流动比率不低于1倍,负债比率不高于1.5倍,利息保障倍数不低于3倍,有形资产净值不低于36亿台币.

募资将用于再融资和营运资本.

回覆期限12月7日.(完)