〔路透基点〕六家银行料将参与世茂房地产的离岸再融资贷款案--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,六家银行料将以俱乐部贷款的形式,参与世茂房地产控股有限公司的离岸再融资贷款案.

这六家银行包括:东亚银行、中国民生银行、恒生银行、汇丰控股、渣打银行和三井住友银行.

消息人士称,该案规模可能最高达6亿美元.据早前报导(9月10日文章,代码为[ID:nSB1771592]),贷款筹集资金将用于为一笔2013年5月到期的4.6亿美元贷款进行再融资.该笔贷款于2010年5月签署协议,最高综合收益为310个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点,平均年限2.55年.

在香港上市的世茂房地产公布,截至2012年6月30日的会计年度营收增长12%,至137亿元人民币(21.9亿美元).

除了在中国数个省份拥有商业地产业务之外,世茂还在中国经营六家豪华酒店,包括上海世茂皇家艾美酒店、上海外滩茂悦大酒店、上海世茂佘山艾美酒店、牡丹江世茂假日酒店、绍兴世茂假日酒店和南京世茂滨江希尔顿酒店.(完)