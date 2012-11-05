〔路透基点〕六家银行料将参与世茂房地产的离岸再融资贷款案--RLPC

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,六家银行料将以俱乐部贷款的形式,参与世茂房地产控股有限公司的离岸再融资贷款案.
这六家银行包括:东亚银行、中国民生银行、恒生银行、汇丰控股、渣打银行和三井住友银行.
消息人士称,该案规模可能最高达6亿美元.据早前报导(9月10日文章,代码为[ID:nSB1771592]),贷款筹集资金将用于为一笔2013年5月到期的4.6亿美元贷款进行再融资.该笔贷款于2010年5月签署协议,最高综合收益为310个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点,平均年限2.55年.
在香港上市的世茂房地产公布,截至2012年6月30日的会计年度营收增长12%,至137亿元人民币(21.9亿美元).
除了在中国数个省份拥有商业地产业务之外,世茂还在中国经营六家豪华酒店,包括上海世茂皇家艾美酒店、上海外滩茂悦大酒店、上海世茂佘山艾美酒店、牡丹江世茂假日酒店、绍兴世茂假日酒店和南京世茂滨江希尔顿酒店.(完)
--编译 高琦;审校 徐文焰
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