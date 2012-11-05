《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海11月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年11月5日-11月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 鹏华中小企业 鹏华基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/15-11/9 纯债发起式基金 农银汇理行业 农银汇理 民生银行 农业银行、中信建投等 10/15-11/9 轮动股票基金 建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 大成现金增利 大成基金 农业银行 中国银行、招商证券等 11/1-11/16 货币市场基金 方正富邦红利 方正富邦基金 建设银行 农业银行、方正证券等 10/29-11/16 精选股票基金 上投摩根核心 上投摩根基金 建设银行 农业银行、申银万国等 10/24-11/16 优选股票基金 景顺长城支柱 景顺长城基金 农业银行 中国银行、长城证券等 10/22-11/16 产业股票基金 诺安双利 诺安基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/22-11/16 债券基金 富国纯债 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 10/24-11/20 债券基金 天弘安康养老 天弘基金 工商银行 中信银行、中航证券等 10/29-11/23 混合型基金 银河领先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 10/25-11/23 债券基金 平安大华 平安大华基金 建设银行 中国银行、银河证券等 10/22-11/23 添利债券基金 金鹰元泰精选 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 10/22-11/23 信用债债券基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30 等权重ETF基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 招商银行、安信证券等 11/5/-11/30 等权重ETF联接基金 博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04 定期开放债券基金 银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7 50指数债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 中国铁建 50 九个月 超短期融资券 周一 (601186.SS)(1186.HK) 进出口行 179.4 3年 固息金融债 周二 第16期三年品种增发债 华能国际 50 1年 短期融资券 周三 (600011.SS)(0902.HK) 国开行 100 3年 浮息金融债 周三 国开行 100 7年 浮息金融债 周三 财政部 150 三个月 贴现国债 11/5-11/7 *海螺水泥 至多60 5/10年 固息公司债 11/7-11/9 (0914.HK)(600585.SS)宣 财政部 260 7年 固息国债 11/8-11/12 第16期七年品种二次续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 100 -5,330 -5,230 ======================================================================================== 5.国库现金商业银行定期存款到期 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012第四期 600 六个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中粮集团 中期票据 50 上周六(3日) 农发行 浮息金融债 66.8 周一 进出口行 浮息金融债 55 周三 进出口行 浮息金融债 100 周四 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =======================================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕/边竞
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。