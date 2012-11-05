《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月5日

路透上海11月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年11月5日-11月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 鹏华中小企业 鹏华基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/15-11/9 纯债发起式基金 农银汇理行业 农银汇理 民生银行 农业银行、中信建投等 10/15-11/9 轮动股票基金 建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 大成现金增利 大成基金 农业银行 中国银行、招商证券等 11/1-11/16 货币市场基金 方正富邦红利 方正富邦基金 建设银行 农业银行、方正证券等 10/29-11/16 精选股票基金 上投摩根核心 上投摩根基金 建设银行 农业银行、申银万国等 10/24-11/16 优选股票基金 景顺长城支柱 景顺长城基金 农业银行 中国银行、长城证券等 10/22-11/16 产业股票基金 诺安双利 诺安基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/22-11/16 债券基金 富国纯债 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 10/24-11/20 债券基金 天弘安康养老 天弘基金 工商银行 中信银行、中航证券等 10/29-11/23 混合型基金 银河领先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 10/25-11/23 债券基金 平安大华 平安大华基金 建设银行 中国银行、银河证券等 10/22-11/23 添利债券基金 金鹰元泰精选 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 10/22-11/23 信用债债券基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30 等权重ETF基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 招商银行、安信证券等 11/5/-11/30 等权重ETF联接基金 博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04 定期开放债券基金 银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7 50指数债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 中国铁建 50 九个月 超短期融资券 周一 ( 601186.SS )( 1186.HK ) 进出口行 179.4 3年 固息金融债 周二 第16期三年品种增发债 华能国际 50 1年 短期融资券 周三 ( 600011.SS )( 0902.HK ) 国开行 100 3年 浮息金融债 周三 国开行 100 7年 浮息金融债 周三 财政部 150 三个月 贴现国债 11/5-11/7 *海螺水泥 至多60 5/10年 固息公司债 11/7-11/9 ( 0914.HK )( 600585.SS )宣 财政部 260 7年 固息国债 11/8-11/12 第16期七年品种二次续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 100 -5,330 -5,230 ======================================================================================== 5.国库现金商业银行定期存款到期 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012第四期 600 六个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中粮集团 中期票据 50 上周六(3日) 农发行 浮息金融债 66.8 周一 进出口行 浮息金融债 55 周三 进出口行 浮息金融债 100 周四 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =======================================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕/边竞