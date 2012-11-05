〔路透基点〕10多家银行考虑山东信发旗下新疆子公司的贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,10家以上的银行本周实地考察了山东信发集团的新疆子公司.
这家位于乌鲁木齐的子公司名为新疆农六师铝业有限公司,非此前报导的茌平信发铝业有限公司.
该公司及旗下的茌平信发铝业正在寻求一笔等值10亿人民币的三年期境内贷款,要求能以人民币或者美元形式动用.德意志银行为牵投行.
一如先前报导,此案将以应收帐款担保.人民币贷款利率为中国人民银行基准利率的106%,美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码410个基点.
承贷等值3亿元人民币或以上的银行,获得先付费用80个基点及牵头行头衔;承贷等值2.00-2.90亿元人民币,获得70个基点费用,及主办行头衔;承贷等值1.00-1.90亿元人民币,获55个基点费用,及安排行头衔.
回覆期限为11月20日.
贷款资金用于与托克贸易(上海)合约的预筹资金.托克贸易为欧洲石油贸易商托克的子公司.托克贸易(上海)将提供一份付款保函.
当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)
--编译 隋芬;审校 高琦
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。