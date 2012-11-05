〔路透基点〕10多家银行考虑山东信发旗下新疆子公司的贷款案--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,10家以上的银行本周实地考察了山东信发集团的新疆子公司.

这家位于乌鲁木齐的子公司名为新疆农六师铝业有限公司,非此前报导的茌平信发铝业有限公司.

该公司及旗下的茌平信发铝业正在寻求一笔等值10亿人民币的三年期境内贷款,要求能以人民币或者美元形式动用.德意志银行为牵投行.

一如先前报导,此案将以应收帐款担保.人民币贷款利率为中国人民银行基准利率的106%,美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码410个基点.

承贷等值3亿元人民币或以上的银行,获得先付费用80个基点及牵头行头衔;承贷等值2.00-2.90亿元人民币,获得70个基点费用,及主办行头衔;承贷等值1.00-1.90亿元人民币,获55个基点费用,及安排行头衔.

回覆期限为11月20日.

贷款资金用于与托克贸易(上海)合约的预筹资金.托克贸易为欧洲石油贸易商托克的子公司.托克贸易(上海)将提供一份付款保函.

当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)