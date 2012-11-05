〔路透专访〕AIG旗下飞机租赁公司ILFC坚信将继续领跑中国市场

路透香港11月5日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)旗下的飞机租赁公司-国际租赁金融公司(ILFC)并没有对越来越多中国本土竞争者的威胁感到担心,称其在中国已取得了"先行者"的优势,目前其订单数量达到逾200架.中国是ILFC最大的单一市场.

随着中国新富阶层的壮大,对航空旅行的需求大幅增长,这给租赁公司带来了大量商机.

ILFC执行长Henri Courpron表示,作为中国市场上最大的飞机租赁公司,其在华机队共有180架飞机.目前其所占市场份额为35%.

根据波音公司的估计,到2013年中国将需要5,260架新飞机,总额达到6,700亿美元,其中约40-50%的新机将来自租赁公司,也就是说未来二十年飞机租赁市场的规模将达到2,680亿美元.

中国市场的本土企业至少有20家,其中许多规模较小,并且是新进者.目前还是包括ILFC和通用电气旗下GE Capital Aviation Services (GECAS)在内的外资企业占据主要地位,外资合占市场份额达到90%.

ILFC目前拥有或管理逾1,000架飞机,并另有239架新型节能飞机(包括波音787s和空客A320neos)的订单.ILFC还有权再购买50架节能飞机.

就算中国市场的新进者订购上述节能飞机,也只能在2018或2019年交付.

Courpron周五对路透表示:"我们拥有率先行动者的优势."

ILFC一直在寻求能够取得增长的领域,并拓展在亚太市场的业务,今年在新加坡和北京设立了办事机构.

"中国是新增飞机的大客户.我们做好了迎接该契机的准备,"一同接受采访的ILFC亚太业务主管David Nixon表示.

**所有人的机会**

过去几年,中国飞机租赁企业雨后春笋般地成长起来,中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)均在2007年设立了融资租赁公司.之后中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)和中国国家开发银行也纷纷设立融资租赁公司.

"空客和波音每年都在交付越来越多的飞机,由租赁公司进行出租的飞机所占比例也在增加,因此大家都有机会,"Courpron说.

他还表示,ILFC准备进行首次公开发行(IPO),因母公司AIG已明确表示ILFC并不是核心业务,并打算慢慢出售全部持股.

Courpron表示,ILFC在等待合适的机会,可能是在2013年,甚至或是2014年.

"由于美国大选的造成的不确定性,目前IPO不是一个有利的时点,"他说.

周四,ILFC公布第三季营业利润为3,900万美元,上年同期则为营业亏损13亿美元,当时计入了一项15亿美元的减损费用和公允价值调整.(完)