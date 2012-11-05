〔路透基点〕中国祥光铜业两年期贷款案规模增至2.48亿美元--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国祥光铜业两年期境内贷款扩增至逾2.48亿美元,有14家银行参与,法国巴黎银行中国分行担任牵头行.该笔贷款在7月启动时的最初目标规模为1.5亿美元.

独家额度分配行和代理行法国巴黎银行中国分行承贷3,000万美元.中国光大银行和德意志银行共同担任牵头行,分别承贷4,000万和3,000万美元.

三井住友银行担任主办行,承贷2,500万美元.剩下的包括南京银行(1,500万美元),台湾银行(1,500万美元),彰化商业银行(1,500万美元),大新银行(1,200万美元),国泰世华银行(1,000万美元),第一商业银行(1,000万美元),华南银行(1,000万美元),韩国产业银行(1,000万美元),台湾土地银行(1,000万美元),合作金库商业银行(1,000万美元),中信银(600万美元).所有银行均为安排行.

下周有望完成签约.

这是今年迄今私人企业借款者最大规模的一笔境内借款.

如此前所报导,贷款利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500个基点.银行受邀按以下三个层级参贷:

承贷3,000万美元或以上的银行获得60个基点的先付费用,获牵头行头衔;

承贷2,000-3,000万美元的银行获得50个基点的先付费用,获主办行头衔;

承贷1,000-2,000万美元的银行获得40个基点的先付费用,获安排行头衔.

是次贷款由应收账款担保,从第三个月起分八个季度等额分期偿还,平均年限为1.125年.

融资用于为与Trafigura Beheer B.V.公司(TBBV)旗下的全资子公司托克贸易(上海)有限公司签约的先行融资.消息人士称,后者将从借款人处采购阴极铜.

根据公司网站,中国祥光铜业位于山东省聊城,是一家私营有色金属冶炼商,年产40万吨阴极铜.

该网站并显示,该公司是由阳谷宏祥投资有限公司、英国帝国投资集团、山东凤祥集团筹建.

2011年5月,中国祥光铜业获得8,000万美元1.5年定期贷款.法国巴黎银行中国分行为牵头行、簿记行和额度代理行,法国兴业银行和荷兰合作银行(Rabobank)作为牵头行参贷.(完)