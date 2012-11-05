〔企业并购〕雀巢称收购辉瑞婴儿食品业务的交易获得中国当局批准

路透洛桑11月2日电---瑞士雀巢(Nestle)NESN.VX以119亿美元收购辉瑞(Pfizer)(PFE.N)婴儿食品业务的交易获得中国批准.尽管仍需要几个月的时间与反垄断机构交涉,但雀巢已向达成交易迈进一步.

雀巢执行长Paul Bulcke在被问及中国当局是否已经批准这项交易时称,"刚刚在本周放行."

雀巢拟收购辉瑞婴儿营养食品业务,将其与自身现有的婴儿配方业务合并.

Bulcke在雀巢健康科学研究所成立仪式的间隙表示,辉瑞整合业务的工作正在进行,可能会在一个月左右完成.

雀巢拒绝就该交易是否获得其他国家或地区批准置评.

分析师曾表示,为确保交易获批,雀巢或必须出售至多30%的辉瑞业务,包括拉美、中东和亚洲的业务.审批程序最多可能需要12个月.

"我们很高兴雀巢收购辉瑞营养品业务得到中国的批准,"该公司称,"这项收购仍受其他成交条件左右,因此我们目前不作进一步的评论."

Bulcke还表明雀巢可能寻求其他交易.(完)