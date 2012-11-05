〔企业并购〕雀巢称收购辉瑞婴儿食品业务的交易获得中国当局批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透洛桑11月2日电---瑞士雀巢(Nestle)NESN.VX以119亿美元收购辉瑞(Pfizer)(PFE.N)婴儿食品业务的交易获得中国批准.尽管仍需要几个月的时间与反垄断机构交涉,但雀巢已向达成交易迈进一步.
雀巢执行长Paul Bulcke在被问及中国当局是否已经批准这项交易时称,"刚刚在本周放行."
雀巢拟收购辉瑞婴儿营养食品业务,将其与自身现有的婴儿配方业务合并.
Bulcke在雀巢健康科学研究所成立仪式的间隙表示,辉瑞整合业务的工作正在进行,可能会在一个月左右完成.
雀巢拒绝就该交易是否获得其他国家或地区批准置评.
分析师曾表示,为确保交易获批,雀巢或必须出售至多30%的辉瑞业务,包括拉美、中东和亚洲的业务.审批程序最多可能需要12个月.
"我们很高兴雀巢收购辉瑞营养品业务得到中国的批准,"该公司称,"这项收购仍受其他成交条件左右,因此我们目前不作进一步的评论."
Bulcke还表明雀巢可能寻求其他交易.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。