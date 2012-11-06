《交易视点》中国货币市场利率渐成主导,利率债有交易机会--中信证券

路透北京11月6日电---中信证券最新发布的利率产品月报认为，中国金融深化和金融创新正倒逼央行调整货币政策中介目标，而货币市场利率对经济的调节作用也将逐步上升。

从目前收益率水平上看，利率产品收益率上行的风险有限，建议交易型机构继续关注利率产品的交易机会。收益率曲线有望延续陡峭化的态势，风险偏好较低的机构可在3-5年左右利率产品方面进行波段操作。风险偏好较高的机构可适当进入中长期利率品种。

**货币市场利率的重要性上升**

金融深化和金融创新正倒逼央行调整货币政策中介目标。在融资渠道日益多元化的背景下，央行的货币政策正从以往的以新增人民币贷款规模和M2为中介目标逐步转向成以社会融资总规模为中介目标。货币市场利率对经济的调节作用也将逐步上升。

11月份来看，新增外汇占款将保持在1500亿左右的规模，财政存款下降4000亿左右，因此11月份资金面有望呈现合理宽松的态势，7天回购利率将在2.5-3%的区间波动。

**经济弱复苏**

10月份中采PMI指数为50.4，比9月份上升了0.6，季调后10月份PMI指数为49.9，与9月份基本持平。

PMI指数的回升主要得益于PMI生产指数以及新订单指数的上涨。但10月份PMI积压订单指数比9月份大幅下降了2.7，说明企业的生产是在消耗以往的订单，如果后续新增订单增长乏力，生产指数很可能重新回落。

从发电量看，10月份发电量增速可能回升至3-4%左右。综合来看，10月份工业增加值增速可能小幅回升至9.3%左右，经济可能延续弱复苏态势。

**市场研判和投资策略**

从基本面来看，当前经济增长仍处于“弱复苏”阶段，经济增长主要依靠基建投资支撑，货币和财政政策没有明显放松，后续经济增长出现反复的可能性仍然较大。

海外来看，欧美经济复苏面临诸多不确定性，近期大宗商品价格的下跌表明经济复苏仍较脆弱，市场的风险偏好可能再度下降。

从通胀来看，10月份CPI同比可能低于市场预期，尽管受翘尾因素的影响11、12月CPI同比会有所反弹，但环比仍将处于温和的水平，短期内通胀压力仍然不大。

从资金面看，11月份资金面总体上趋于宽松。

总体来看，在目前的收益率水平上，利率产品收益率上行的风险有限，建议交易型机构继续关注利率产品的交易机会。收益率曲线有望延续陡峭化的态势，风险偏好较低的机构可在3-5年左右利率产品方面进行波段操作。

预计3年及5年国债收益率超过9月份高点的概率不大，3-5年金融债隐含税率也保持在较高水平，可积极关注。风险偏好较高的机构可适当进入中长期利率品种。(完)

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