〔路透基点〕法国Neopost凭证式联贷分配细节出炉--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,法国Neopost SA筹办的一笔9,500万美元的四年期凭证式贷款(Schuldschein)融资分配已浮出水面.

牵头行台湾银行和兆丰国际商业银行各承贷3,000万美元.台湾彰化商业银行和第一商业银行分别承贷1,000万美元,高雄银行和华南商业银行分别承贷500万美元.代理行德意志银行亦承贷500万美元.

签约仪式在10月举行.

如前报导,洽商的价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮约250个基点.

据称融资所得将用于一般企业用途.

在2012年8月和9月,Neopost SA通过欧洲企业凭证式贷款(Schuldschein)融资4,500万美元和1,700万欧元(2,200万美元)贷款,据一份公司新闻稿,新融资将通过Schuldschein融资9,500万美元和6,700万欧元.

2012年6月,Neopost通过私募向数家保险公司发行募资1.75亿美元,期限介于4-10年,而该公司9月通过安盛保险等几家法资保险公司融资1.5亿欧元,期限为5年.

Neopost SA在2007年7月签约完成一笔7.5亿欧元循环信贷,期限为五年,但有两次机会可延长一年,利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码20个基点.(完).