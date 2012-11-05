〔路透调查〕英镑前景持稳,市场愈发认为英国央行近期不会扩充QE规模

路透伦敦11月2日电---路透调查显示,上月市场对英国央行下周或宣布扩大印钞的预期破灭之后,英镑前景几乎并未获得改善.

过去几日进行的路透外汇调查结果亦显示,多数分析师认为,英镑不是躲避危及欧元区未来的金融风暴的避险天堂.

调查显示,在未来几个月,市场认为的英国经济状况强于欧洲的观点,都不会提振英镑进一步上涨.

调查预测,英镑兑全面承压的美元GBP=料会保持坚挺,但在预测区间的后段可能走弱;一个月后或触及1.61美元,三个月后跌至1.59美元,一年后可能下滑至1.58美元.

英镑兑欧元EURGBP=料会持稳,因外界普遍预期英国经济较欧元区稍微稳固一些,虽然英国经济高度依赖向欧元区的出口.

调查显示,欧元/英镑料在一个月、三个月、六个月和12个月后保持在0.8000英镑附近,上下波动范围在0.87至0.72英镑之间.

"英国最新的第三季国内生产总值(GDP)报告使我们认为,英国经济在未来三至四个季度的表现将会好过欧元区."法国巴黎银行的Kiran Kowshik称.

如果上述预测正确,对英国而言一个好消息就是,鲜有证据显示,过去几年里英镑走软对该国向欧洲出口产生了重要影响.

"英国近期料推出新宽松政策预期的降温,可能会给英镑带来相对政策面支持,即便是在欧元区没有出现新的信贷压力情况下."瑞士信贷银行的Peter von Maydell和Anezka Christovova表示.

当季英国经济成长率预期大幅下降,可能是市场在预期英镑走高时谨慎的原因之一.之前的奥运会为英国上季度经济带来意外之喜.

不过,一些分析师仍认为,英国央行有可能将量化宽松规模再扩大1,250亿英镑.(完)