《交易视点》中国信用债供给或仍较高,收益率将续窄幅震荡--中信证券

路透北京11月6日电---中国中信证券最新发布的信用产品月报认为，当前信用债市场整体利率风险可控，对高等级品种来说，其收益率可能将随利率产品呈窄幅震荡的走势；而对中低评级品种来说，短期内较高的绝对收益率和风险偏好上行可能使得市场需求较为稳定，但需关注道德风险预期波动可能带来的冲击。

**信用产品供给仍可能较高**

11月信用产品供给可能将维持相对较高的水平，其主力仍将是中长期品种，相对较快的注册节奏使得中期票据和私募票据的组合保持相对较高的发行规模，企业债供给仍依赖于城投债券发行规模的支撑，公司债发行将保持平稳，对于短期品种来说，超短融和短融的供给同样将相对稳定；

预计11月份信用产品净发行量在2300亿元，与10月份的净发行量基本持平。

**资金面环境相对中性**

对于流动性的未来走势，11-12月份存在一定相对有利的因素，一方面，人民币升值预期有所升温，带动外汇占款规模有一定规模回升，另一方面，年末财政存款将大规模投放，对资金面形成一定支撑。

但是从目前来看，由于公开市场逆回购操作的适应性调整，如果资金面有一定程度趋缓，逆回购操作规模可能将有所降低，因此对于资金面来说，可能很难给予市场惊喜，甚至某些时点可能因月末或准备金缴存等因素而出现相对紧张的局面，这对于信用市场来说，可能是相对中性的资金面环境。

**四季度或延续弱增长、低通胀**

对于基本面环境，目前来看，四季度通胀可能将维持在相对较低的水平，其不确定性相对较小；

但市场对于经济增速的判断分歧较大，考虑到工业增加值增速虽然有一定回升，但对于房地产等资产价格调控的压力使得监管层对于货币信贷等政策的运用相对犹豫，内需增长可能相对乏力，且欧债危机的反复和美国相对缓慢的复苏进程使得外需也难有明显反弹，因此经济增长虽然可能将逐渐企稳，但仍将维持在相对较低的水平，

总体来看，四季度可能将延续弱增长、低通胀的局面，这使得信用债市场整体的利率风险相对可控。

**信用债市场整体利率风险可控**

在经济增长相对偏弱的背景下，我们可能仍然难以很快迎来企业信用资质的实质性改善，当前中低评级信用债相对较强的表现可能更多是基于市场对于政府救助的道德风险预期之上，需要关注某些可能的信用事件引致道德风险预期调整的风险，以及由此可能带来对市场的冲击，因此对于低信用资质的债券，我们仍然建议配置投资者相对谨慎。

总体来看，当前信用债市场整体利率风险可控，对于高等级品种来说，其收益率可能将随利率产品呈窄幅震荡的走势，如果因投资者对经济增速反弹过度预期而明显调整，则可能存在的短期波段性交易机会；

而对于中低评级品种来说，短期内较高的绝对收益率和风险偏好上行可能使得市场需求较为稳定，但需要关注市场对于道德风险预期波动可能带来的冲击。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]