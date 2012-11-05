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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 13:38 BJT

〔澳洲股市〕逆转盘中跌势收高,受零售销售优于预期提振

路透悉尼11月5日电---澳洲股市周一从早前跌势中反弹,此前国内零售销售数据强于预期,助力提振市场人气,抵消了金属价格趋弱和海外市场表现不佳的影响.

澳洲9月零售销售增幅高于预期,尽管第三季支出下滑且市场对本周澳洲央行会否再度降息的意见不一.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨0.3%或14点,报4,474.1点.该股指上周五微升0.1%.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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