〔澳洲股市〕逆转盘中跌势收高,受零售销售优于预期提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透悉尼11月5日电---澳洲股市周一从早前跌势中反弹,此前国内零售销售数据强于预期,助力提振市场人气,抵消了金属价格趋弱和海外市场表现不佳的影响.
澳洲9月零售销售增幅高于预期,尽管第三季支出下滑且市场对本周澳洲央行会否再度降息的意见不一.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨0.3%或14点,报4,474.1点.该股指上周五微升0.1%.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。