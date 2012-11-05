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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 13:47 BJT

〔美股业绩〕搜狐第三季按GAAP计算的每股盈余为0.63美元

路透11月5日电---搜狐(SOHU.O)公布:

* 第三季非GAAP的每股盈余(EPS)为0.77美元

* 第三季按公认会计原则(GAAP)计算的EPS为0.63美元

* 第三季营收为2.85亿美元,I/B/E/S访问的分析师预估为2.759亿美元

* 汤森路透I/B/E/S访问的分析师预估搜狐第三季EPS为0.46美元

* 预计第四季非GAAP的EPS介于0.60-0.65美元

* 预计第四季营收介于2.88-2.93亿美元

* 汤森路透I/B/E/S访问分析师预计,搜狐第四季EPS和营收分别为0.53美元和2.9亿美元(完)

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