〔美股业绩〕搜狐第三季按GAAP计算的每股盈余为0.63美元

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透11月5日电---搜狐(SOHU.O)公布:
* 第三季非GAAP的每股盈余(EPS)为0.77美元
* 第三季按公认会计原则(GAAP)计算的EPS为0.63美元
* 第三季营收为2.85亿美元,I/B/E/S访问的分析师预估为2.759亿美元
* 汤森路透I/B/E/S访问的分析师预估搜狐第三季EPS为0.46美元
* 预计第四季非GAAP的EPS介于0.60-0.65美元
* 预计第四季营收介于2.88-2.93亿美元
* 汤森路透I/B/E/S访问分析师预计,搜狐第四季EPS和营收分别为0.53美元和2.9亿美元(完)
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选