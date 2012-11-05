〔路透基点〕中国进出口银行考虑较长期限的境外贷款案--RLPC

路透11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国进出口银行正考虑进行至少五年期的境外贷款案.

消息人士透露,这家中资银行最初考虑期限在五年,但后来改为七年.

消息人士称,若期限高于三年,对贷款市场而言都是困难的.

一如先前报导称,该行已发出消息征求贷款提案,并无交易规模或条款出炉.

提案的截止日期是为10月26日,但消息人士称,一些银行没赶上时间紧迫的最后期限,可能已请求延长期限.

中国进出口银行上次取得贷款是在2007年4月,规模5亿美元的五年期融资,最高层级综合收益为33个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码28个基点.有13家银行以最高层级参贷,包括中国银行北京分行和中银香港、中国农业银行、法国巴黎银行上海分行、北京银行、满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行上海分行、三菱东京日联银行北京分行、BayernLB上海分行、中信国际(上海)、东方汇理银行、ING Bank上海分行、渣打北京分行.

最近一笔中国借款人进行的金融机构贷款,是9月中国国家开发银行的3.35亿美元三年期境内子弹式贷款.该贷款较Libor加码240个基点.

中国进出口银行和中国国家开发银行的评级均被标普、穆迪和惠誉分别定在AA-、Aa3和A+.(完)