韩国总统候选人朴槿惠提议在朝韩首都设立联络处

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月5日电---韩国总统候选人朴槿惠(Park Geun Hye)周一在一份旨在恢复两国关系的政策声明中提议在朝韩两国首都设立联络处。

朴槿惠称，她愿意会见朝鲜领导人，但表示朝鲜必须重申其停止核项目的诺言。

朴槿惠是韩国已故总统朴正熙长女，现为保守的新世界党(New Frontier Party)党首，目前正参选韩国总统。

韩国将在12月19日举行总统大选。

朴槿惠呼吁对朝鲜采取更宽松的政策，并希望与现任总统李明博的强硬立场划清界限。

金正恩统治下的朝鲜则恢复了对李明博政府和朴槿惠的口诛笔伐。

朴槿惠在新闻发布会上表示：“为实现朝韩经济合作和社会文化交流的持续有序发展，我将在首尔和平壤建立朝韩交流合作办事处。”

关于设立联络处的提议可追溯至20世纪90年代，早于2000年朝韩领导人首次会晤。

朴槿惠呼吁对打造朝韩两国关系正常化的途径抱有自信，称关系的正常化应始于双方对现有条约的重申。

“为建立信心，我们必须创造各种对话渠道。如果朝韩关系发展需要，我将与朝鲜领导人会面。”（完）