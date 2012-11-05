〔路透基点〕亚昕科技首次贷款案规模压缩至10.2亿台币--RLPC

路透香港11月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,亚昕科技股份有限公司原定15.2亿台币(5,200万美元)五年期定期贷款规模已经压缩至10.2亿台币.这是亚昕科技首次入市贷款.

台湾银行是唯一牵头行和簿记行,将负责承贷6.20亿台币.

农业金库将承贷1亿台币,身份为参贷行.板信商业银行和远雄人寿也分别承诺5,000万台币,将任参贷行.

合约已经在10月30日签署.

此次定期贷款将分为4.70亿台币的A部分和5.50亿台币的B部分.

A部分以土地和工厂作担保,利率为较一级市场商业票据利率加码93.5个基点.B部分贷款则以机器担保,利率较一级市场商业票据利率加码118.5个基点.

承诺3亿台币或以上、2亿-2.99亿台币以及1-1.99亿台币的银行,将可分别获得25个基点、15个基点以及8个基点的先付费用.

资金将用于资本支出.(完)