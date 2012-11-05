〔路透基点〕亚昕科技首次贷款案规模压缩至10.2亿台币--RLPC

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透香港11月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,亚昕科技股份有限公司原定15.2亿台币(5,200万美元)五年期定期贷款规模已经压缩至10.2亿台币.这是亚昕科技首次入市贷款.
台湾银行是唯一牵头行和簿记行,将负责承贷6.20亿台币.
农业金库将承贷1亿台币,身份为参贷行.板信商业银行和远雄人寿也分别承诺5,000万台币,将任参贷行.
合约已经在10月30日签署.
此次定期贷款将分为4.70亿台币的A部分和5.50亿台币的B部分.
A部分以土地和工厂作担保,利率为较一级市场商业票据利率加码93.5个基点.B部分贷款则以机器担保,利率较一级市场商业票据利率加码118.5个基点.
承诺3亿台币或以上、2亿-2.99亿台币以及1-1.99亿台币的银行,将可分别获得25个基点、15个基点以及8个基点的先付费用.
资金将用于资本支出.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
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