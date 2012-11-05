〔韩国股市〕现代与起亚汽车大跌拖累大盘收低,美国大选前投资者避险

路透首尔11月5日电---韩国股市周一收低,现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)大跌拖累大盘.此外,投资者在美国大选之前避免冒险.

现代汽车股价收低7.2%,之前曾触及逾一年低点.因该公司之前夸大了其在美国和加拿大市场销售的逾100万辆汽车的燃油效率.[ID:nSB2083345]

韩国综合股价指数.KS11收跌0.55%至1,908.22点.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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