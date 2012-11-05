〔韩国股市〕现代与起亚汽车大跌拖累大盘收低,美国大选前投资者避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月5日电---韩国股市周一收低,现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)大跌拖累大盘.此外,投资者在美国大选之前避免冒险.
现代汽车股价收低7.2%,之前曾触及逾一年低点.因该公司之前夸大了其在美国和加拿大市场销售的逾100万辆汽车的燃油效率.[ID:nSB2083345]
韩国综合股价指数.KS11收跌0.55%至1,908.22点.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。