(重发)更正:〔金属期市〕LME期铜跌至两个月低位,关注美国大选和中国领导层换届

(重发以补全全文)

(更正:英文原文有误,标题与首段中的"一个月低位"应改为"两个月低位")

路透上海11月5日电---铜价周一触及两个月低位,因本周的美国总统大选、中国领导层换届和两家主要央行会议给全球经济增长带来不确定性,使得投资者规避风险.

对于周二举行的美国总统大选,分析师大多认为,若共和党总统候选人罗姆尼当选,则将为更多放松管制和减税铺平道路;若现任总统奥巴马当选,则可能加大在教育、研究和基建方面的支出.

中国十八大将在周四掀开帷幕,届时将迎来十年一度的领导层换届.与此同时,欧洲央行和英国央行也将召开政策会议.

"尽管周五的美国非农就业数据很好,但市场并未因此上扬,这凸显出美国选举和中共十八大前,市场上每个人都很审慎."上海中期期货分析师Zhou Jie表示.

美国商品期货交易委员会(CFTC)的交易商持仓报告显示,10月30日当周美国对冲基金和基金经理削减铜净多仓,也凸显出市场的避险氛围.

0420GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.4%,报每吨7,635.50美元,为9月5日以来最低.

截止中午,上海期交所主力2月期铜SCFcv1下挫1.9%至每吨55,550元人民币(8,900美元),追随伦铜上周五的大幅跌势,并创9月7日以来最低水准.

"基本金属价格受到中国对下游金属需求疲弱的压制,而基于中美两国的政治处于过渡时期,正面政策宣布也不太可能提振金属价格,"Zhou称.

中国人民银行发布第三季度货币政策执行报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定.[ID:nSB2082519]

在中国铜实货市场,现货价格仍比上海期交所近月合约折价,显示消费者需求疲弱.

上海期交所提供的最新指定仓库库存资料显示,周五铜库存增至197,937吨的六个月高位,此前自9月7日以来已上升31%[ID:nEMS011265].这更打击了市场人气.

0420GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7635.50 -29.50 -0.38 0.47

上海期铜 55550 -1070 -1.89 -0.14

LME期铝 1922.00 -3.00 -0.16 -4.85

上海期铝 15280 -80 -0.52 -3.54

COMEX期铜 346.70 -1.45 -0.42 0.90

LME期锌 1853.75 -20.25 -1.08 0.47

上海期锌 14690 -185 -1.24 -0.71

LME期镍 15880.00 -95.00 -0.59 -15.13

LME期铅 2086.00 -9.00 -0.43 2.51

上海期铅 15175 -95 -0.62 -0.75

LME期锡 20101.00 -59.00 -0.29 4.69

LME/上海套利价差^ 241

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译 许娜/张若琪;审校 隋芬/石冠兰

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