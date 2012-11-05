〔全球金融〕澳洲联邦法院发布划时代判决,裁定标普误导衍生品投资者

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
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路透悉尼11月5日电---澳洲联邦法院周一发布一项里程碑式的判决,裁定标准普尔对某些衍生品的最高评级误导了投资者.这些衍生品在2008年全球经济危机爆发前夕价值几乎丧失殆尽.
本案标志着评级机构在复杂金融产品上面临的首次审讯,或为全球各地未来可能出现的诉讼设下先例.复杂金融产品被广泛认为是2008年危机的肇始者之一.
法官Jayne Jagot在措辞强硬的判决书中表示,标普与荷兰银行对购买后者AAA评级固定比例债务债券(CPDO)的12个当地委员会构成欺骗.
这些委员会2006年底从澳洲当地政府金融服务局(LGFS)买入这些所谓的伦布兰特债券时被告知,违约概率不到1%.而短短六个月时间里,这些债券就违约,并导致委员会亏损1,600万澳元(1,660万美元),相当于所投资金的90%.
Jagot说,标普对这些债券的AAA评级存在误导与欺骗性,对澳洲潜在投资者在相关材料或声明的重要细节上存在不实内容,也涉及陈述方面的疏忽,而荷兰银行也故意参与了这类行为.
Jagot宣布,LGFS因未能完全并准确披露全部风险,也被认定存疏忽与过错.
根据判决结果,上述12个委员会将总计获得约3,000万澳元的损失补偿.
标普称计划上诉,在电邮声明中表示对判决结果感到失望.
未能立即联系到荷兰银行就此事发表评论.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
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