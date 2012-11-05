〔中国债市〕利率互换稳中略降,市场情绪谨慎待政策走向明朗

路透上海11月5日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一稳中略降.本周中共十八大将召开,这次会议不仅将产生新一届领导层,而且会后最新的货币政策动向可能会浮出水面,在预期未明朗前,市场情绪较为谨慎.

交易员认为,目前无论是现券还是IRS,都已徘徊在"牛熊分界线"附近,十八大后的政策定调以及后续的经济数据,都将决定市场未来的突破方向.

"今天很清淡,整体微跌一点点,十八大之后想像空间还是有的,12月可能会有个方向性的抉择,"上海一银行交易员称.

中国共产党第十八次全国代表大会即将于周四(11月8日)召开,本次会议将选举产生新一届的中共中央领导层.

受建筑、消费服务等行业增长加快带动,中国10月官方非制造业PMI自两年低点大幅回升,进一步证实,在前期一系列"稳增长"政策作用下,中国经济逐步迈入复苏.[ID:nSB2082863]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2450/ 3.3450 3.1700/ 3.2630 3.2740/ 3.3680 3.3900/ 3.4880 3.3875/ 3.6100

周五 3.2025/ 3.3025 3.1650/ 3.2580 3.2740/ 3.3660 3.3860/ 3.4840 3.3875/ 3.6050

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变动+0.0425/+0.0425 +0.0050/+0.0050 0.0000/+0.0020 +0.0040/+0.0040 0.0000/+0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)