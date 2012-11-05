〔中国股市〕沪综指小幅收跌,十八大召开前市场维持谨慎观望

路透北京11月5日电---中国股市沪综指周一小幅收跌,终止此前连续四个交易日升势.本周即将迎来中共十八大召开及美国大选等重大政治事件,令市场面临较多不确定性,故谨慎观望氛围仍浓厚.

沪综指.SSEC收报2,114.027点,跌3.019点,或0.14%.上海A股今日成交531亿元人民币,上周五为558亿元.

山西证券分析师杜亮称,今日大盘表现平淡,指数在2,110点附近窄幅震荡.短期看,整体市场活跃性仍然较低,单日成交量未能有效放大,说明场外资金仍在持续观望,进场积极性不高.

"我们认为短期资金层面对市场行情的推动作用有限.市场行情仍然以板块轮动为主,有交易意愿的投资者可适当关注农业和电子元器件板块."他并建议.

本周即将相继迎来周二的美国大选、周四中共十八大会议召开,以及周五公布10月份宏观经济数据.

今日多数板块表现低迷,上周强势的房地产和水泥未能延续强势相继陷入调整.上周五于深交所首日上市大涨的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)今日则跌停,报16.88元.

沪深300指数.CSI300收低0.21%,报2,301.880点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,307.0点,跌0.16%,成交量为487,868手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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