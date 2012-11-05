〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

周一公布的一系列澳洲数据显示零售销售回暖,新车需求飙升,但就业市场和出口获利趋疲,数据喜忧参半,使得市场人士对本周是否降息意见不一.周二澳洲央行在月度政策会议上可能选择下调利率至3%,以强化10月降息的效果,这样就会追平澳洲利率在全球金融危机时触及的纪录低点.路透调查中分析师多数认为央行将降息,但投资者更为审慎,部分原因是近期中美的经济显现改善的迹象.[ID:nSB2083803]

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,美联储在不引发通胀的情况下,有大量的空间利用货币政策促进就业."失业理应是当前货币政策的重中之重,"威廉姆斯说道."在不产生过多价格上行压力的情况下,我们有充足的空间利用货币政策来刺激经济."威廉姆斯称,若就业市场不见改善,美联储可以扩大资产购买计划,购买抵押支持证券(MBS)以外的其他资产.[ID:nSB2083295]

中国央行周五发布的2012年三季度中国货币政策执行报告称,上海银行间同业拆放利率(Shibor)运行五年多来已成为中国金融市场上重要的指标性利率.Shibor工作组将继续优化Shibor生成机制,鼓励以 Shibor为基准的金融产品创新.[ID:nSB2082403]

中国人民银行2012年第三季度货币政策执行报告显示,三季度金融机构对非金融企业及其他部门贷款利率总体下行,从利率浮动情况来看,9月执行下浮利率的贷款占比上升.[ID:nSB2082413]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点

一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点

非洲

南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)