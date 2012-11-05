(重发)〔欧元债市〕德债上涨,美国大选和希腊国会投票前市场选择避险

(重发以跟上红条)

路透伦敦11月5日电---德国公债周一盘初升至两个月高位,因低风险资产受到追捧,本周市场将迎来美国大选,希腊也面临又一次关键的国会投票.

周二美国大选前,市场交投预计料会清淡,并且避险交易将占据主导.美国大选有可能改变该国财政和货币政策的走向.

此外,希腊政府周一向议会递交了一份不受欢迎的撙节计划.该计划需要获得周三的议会表决通过,才能为该国申请国际援助铺平道路,从而使该国规避破产风险.

德债期货FGBLZ2上涨22个跳动点至142.09,升破142阻力位.过去六周,德债期货数次上攻该位未果.

技术分析显示,如果今日收盘仍能守在142上方,那么德债期货或将进一步上扬,并测试12月合约8月2日所及高位143.40附近.(完)

--编译 洪曦/许娜;审校 隋芬/侯向明

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