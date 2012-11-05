〔企业并购〕罗斯柴尔德家族成员在印尼谈判,力阻巴克里家族收购Bumi

路透香港/伦敦11月2日电---消息人士表示,罗斯柴尔德家族的Nat Rothschild正与印尼投资者就阻止巴克里家族(Bakrie family)提出以14亿美元收购Bumi PlcBUMIP.L的方案进行谈判.

Nat Rothschild在两年前与巴克里家族联手组建了Bumi.当时Nat Rothschild先行在伦敦创建了一家投资企业作为空壳公司,巴克里家族再将印尼煤矿资产注入.但两者间的关系随后每况愈下,从而引发了从公司治理到管理上的冲突,而与此同时煤价和股票价格均大幅下跌.

上月巴克里家族提出解散合伙企业的计划,Nat Rothschild从Bumi董事会辞职,二者间的矛盾激增至顶点.

直接熟悉情况的消息人士表示,Nat Rothschild现在正与各方进行商谈,其中包括前将军和现任总统候选人Prabowo Subianto,以阻断巴克里方面重新完全掌控热能煤资源并拆散伦敦上市企业Bumi的意图.

"(他们)在(为股东)寻找替代解决方案,"一位消息人士表示.由于消息的私密性,他拒绝具名.

另一位消息人士表示,计划的目标是有效保证Bumi Plc在排除巴克里家族和相关股东后能够存活.

Nat Rothschild的一位发言人拒绝置评.(完)