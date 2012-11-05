〔企业并购〕罗斯柴尔德家族成员在印尼谈判,力阻巴克里家族收购Bumi

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港/伦敦11月2日电---消息人士表示,罗斯柴尔德家族的Nat Rothschild正与印尼投资者就阻止巴克里家族(Bakrie family)提出以14亿美元收购Bumi PlcBUMIP.L的方案进行谈判.
Nat Rothschild在两年前与巴克里家族联手组建了Bumi.当时Nat Rothschild先行在伦敦创建了一家投资企业作为空壳公司,巴克里家族再将印尼煤矿资产注入.但两者间的关系随后每况愈下,从而引发了从公司治理到管理上的冲突,而与此同时煤价和股票价格均大幅下跌.
上月巴克里家族提出解散合伙企业的计划,Nat Rothschild从Bumi董事会辞职,二者间的矛盾激增至顶点.
直接熟悉情况的消息人士表示,Nat Rothschild现在正与各方进行商谈,其中包括前将军和现任总统候选人Prabowo Subianto,以阻断巴克里方面重新完全掌控热能煤资源并拆散伦敦上市企业Bumi的意图.
"(他们)在(为股东)寻找替代解决方案,"一位消息人士表示.由于消息的私密性,他拒绝具名.
另一位消息人士表示,计划的目标是有效保证Bumi Plc在排除巴克里家族和相关股东后能够存活.
Nat Rothschild的一位发言人拒绝置评.(完)
--编译 洪曦;审校 王冠中
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。