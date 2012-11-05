《日股业绩焦点》丰田汽车第二季净利增长逾两倍,但中国销量受重创

* 丰田汽车将财年净利预估上调至7,800亿日圆

* 7-9月净利为32亿美元,较上年同期增长逾两倍

* 1-9月重夺全球销量最大车商地位

* 公布第二季业绩前,丰田股价上涨2.2%

路透东京11月5日电---日本丰田汽车(7203.T)将全年净利预估上调至97亿美元,尽管该公司在中国的销量受两国领土纠纷引发公众抗议的重创.中国是全球最大的汽车销售市场.

9月和10月丰田及其在中国两家合资企业的汽车销量减少近半数.上月本田汽车(7267.T)在中国的销量蒸发超过一半,而日产汽车(7201.T)也骤降41%.

上周本田汽车将全年净利预估下调五分之一,因考虑到中国销量的损失.日产汽车周二公布7-9月业绩时料也有类似举动.丰田汽车由于财测一向较为保守,而且对中国市场倚重较少,因此有将财测上调的空间.

中国是全球最大的汽车市场,对丰田营收的贡献约为12%,远远低于对日产的27%和本田的20%.中日东海岛屿争端在中国引发反日情绪,使现代汽车(005380.KS)和宝马汽车(BMWG.DE)趁机扩大市场份额.

丰田将截止明年3月会计年度的净利预估较先前上调2.6%,至7,800亿日圆.该公司表示,全年营业利润或为1.05万亿(兆)日圆,稍高于之前预估的1万亿.