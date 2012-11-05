版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 15:40 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:本周事件密集意味着风险意愿不高

0703GMT

* 本周事件密集意味着风险意愿不高

* 股市不振及对澳元心态谨慎,交易淡静,对波动性需求增长

* 澳洲数据参差不齐使得澳元/美元将测试1.0400

* 包括汇丰在内的欧洲公司将公布业绩,为经济体质提供线索

* 欧洲开盘,请点选:(link.reuters.com/cur73t).(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐