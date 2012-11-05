〔表格〕外资在韩国股市卖超669亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月5日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超669亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 5日 -66.9 2.7 72.1
11月 2日 141.0 401.7 -197.1
11月 1日 208.8 -381.8 162.3
10月31日 -40.3 214.5 -165.7
10月30日 103.2 27.7 -134.3
10月29日 -131.4 240.8 -121.5
10月26日 -165.9 9.4 160.6
10月25日 -3.1 -74.1 67.5
10月24日 -319.2 175.9 114.2
10月23日 -54.7 -148.5 206.5
10月22日 -71.1 -66.0 132.2
10月19日 -220.0 211.5 14.0
10月18日 53.5 215.5 -249.6
10月17日 24.8 127.2 -152.1
10月16日 -34.4 8.8 30.3
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本月以来 282.9 22.6 37.2
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今年以来 14,687.5 2,049.8 -11,039.9
------------------------------------------------- (完)
--编译 洪曦;审校 张若琪
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。