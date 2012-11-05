〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶大跌至一个半月低位,美国大选前投资者开始避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透曼谷11月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一大跌逾3%至一个半月低位,交易商称美国大选之前,投资者削减多头仓位以减少对风险较高资产的敞口.
TOCOM指标4月期胶JRUc6结算价下跌8.2日圆,报每公斤247.2日圆(3.07美元).盘中一度下挫9日圆,或3.5%,至246.4日圆的日内低位,这为9月14日以来最低.
上海期货交易所主力5月期胶合约SNRK3跌705元,报每吨23,755元人民币(3,800美元).
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。