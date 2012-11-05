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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 15:41 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶大跌至一个半月低位,美国大选前投资者开始避险

路透曼谷11月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一大跌逾3%至一个半月低位,交易商称美国大选之前,投资者削减多头仓位以减少对风险较高资产的敞口.

TOCOM指标4月期胶JRUc6结算价下跌8.2日圆,报每公斤247.2日圆(3.07美元).盘中一度下挫9日圆,或3.5%,至246.4日圆的日内低位,这为9月14日以来最低.

上海期货交易所主力5月期胶合约SNRK3跌705元,报每吨23,755元人民币(3,800美元).

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