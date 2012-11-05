〔中国能源〕页岩气开采企业获中央财政补贴,标准为0.4元/立方米

路透北京11月5日电---中国财政部周一称,为大力推动中国页岩气勘探开发,增加天然气供应,中央财政安排专项资金,对页岩气开采企业给予补贴,2012年-2015年的补贴标准为0.4元人民币/立方米.

刊登在财政部网站上的新闻稿称,此举意在增加天然气供应,缓解天然气供需矛盾,调整能源结构及促进节能减排.而支持页岩气开发利用补贴标准将根据页岩气产业发展情况予以调整,且地方财政可根据当地页岩气开发利用情况对页岩气开发利用给予适当补贴,具体标准和补贴办法由地方根据当地实际情况研究确定.

新闻稿并称,页岩气补贴条件为,已开发利用的页岩气,以及企业已安装可以准确计量页岩气开发利用的计量设备,并能准确提供页岩气开发利用量.

页岩气是指储存于岩石结构中的天然气.中国拥有全球最大的页岩气储备,并于2009年底推动页岩气的开采.国务院已批准页岩气成为中国第172个矿种,为社会资金进入页岩气勘查开发领域提供机会.(完)

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