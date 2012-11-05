〔全球金市〕金价走坚,但美元走强抑制涨幅

路透新加坡11月5日电---金价周一小幅上扬,扳回美国非农就业数据公布后的部分跌幅,但美元走强抑制金价反弹.上个交易日,强于预期的美国就业数据将金价拉至两个月低点.

美国雇主在10月加紧聘雇,而当月失业率小幅上升归因于更多人再度开始找工作,这是疲弱经济发出的鼓舞人心的讯号.[ID:nSB2082893]