〔全球金市〕金价走坚,但美元走强抑制涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月5日电---金价周一小幅上扬,扳回美国非农就业数据公布后的部分跌幅,但美元走强抑制金价反弹.上个交易日,强于预期的美国就业数据将金价拉至两个月低点.
美国雇主在10月加紧聘雇,而当月失业率小幅上升归因于更多人再度开始找工作,这是疲弱经济发出的鼓舞人心的讯号.[ID:nSB2082893]
如果经济能够自我复苏,将不再需要进一步的货币刺激政策,这利空金价.上个月,由于各大央行出台刺激性措施,金价站上接近1,800美元的水准.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。