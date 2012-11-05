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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 16:22 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元跌至近两个月低点,因欧债问题不确定性再起

路透伦敦11月5日电---根据EBS数据,欧元兑美元EUR=周一跌至近两个月低位1.27925美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至一个月低位0.79935英镑.

美元指数.DXY升至两个月高点80.737.

EBS数据还显示,美元兑瑞郎CHF=升至一个月高位0.9435瑞郎.(完)

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