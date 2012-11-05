〔欧洲汇市〕欧元/美元跌至近两个月低点,因欧债问题不确定性再起

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透伦敦11月5日电---根据EBS数据,欧元兑美元EUR=周一跌至近两个月低位1.27925美元.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌至一个月低位0.79935英镑.
美元指数.DXY升至两个月高点80.737.
EBS数据还显示,美元兑瑞郎CHF=升至一个月高位0.9435瑞郎.(完)
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选