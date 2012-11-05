路透伦敦11月5日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周五欧元连续跌穿一系列支撑水准,但收在200日移动均线略上方,跌势止步于10月低位1.2805的上方.这是否构成了针对欧元多头的黄金交叉?若要确认,我们需要看到欧元/美元跌破1.2800,并重新锁定1.2650美元和100日移动均线.若要走势稳定并上探上周高位1.3000,欧元/美元需反弹至1.2900上方.

美元/日圆:上周收在80.00日圆上方,考虑到当周收于云区内部,美元/日圆未来有进一步上涨的可能.若美元/日圆回落,料在云区底部79.75寻得支撑位,而首先有可能出现的是升向云区顶部81.80日圆.若跌破79.75,恐重新锁定79.20.

英镑/美元:上周四的墓碑十字线无疑提前警示了周五的骤跌.英镑美元跌破1.6050美元,未来有可能进一步下滑至1.5910美元以及1.5270/1.6310升至的38.2%回档位.在该水准下方,亦有200日移动均线1.5845美元,若跌穿该水准,未来下滑速度料会进一步加速.英镑/美元需升穿1.6080美元,未来才会向上周高位1.6180美元反弹.

纽约 当日 今年来 2011年

0823GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2782 1.2836 -0.42 -1.26 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.27 80.44 -0.21 +4.33 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.60 103.24 -0.62 +3.04 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9438 0.9398 +0.43 +0.66 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5995 1.6023 -0.17 +2.96 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9957 0.9956 +0.01 -2.32 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0344 1.0331 +0.13 +1.16 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8242 0.8246 -0.05 +5.88 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.060 83.100 -0.05 +5.62 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.160 66.270 -0.17 +10.58 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.39 128.87 -0.37 +7.41 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2551 1.2498 +0.42 -4.38 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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