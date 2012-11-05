《中国新债预测》国开福娃债增发利率料接近二级,宽松资金或助短端需求

* 招标品种: 国开行第38-42期固息债第四次增发(1/3/5/7/10年)

* 期限及金额:一年不超50亿元人民币,三/七/10年不超60亿元,五年期不超70亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(6日)9:30-10:30

7/10年 周二(6日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.34%-3.47%、3.87%-3.95%、4.10%-4.17%、4.30%-4.39%、4.35%-4.44%

* 预测均值: 3.40%、3.92%、4.14%、4.34%、4.40%

路透北京11月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将第四次增发其38-42期固息债.路透调查显示,考虑当前资金面向宽,二级市场政策金融债收益率仍徘徊在相对高位,且年内未来利率品种供给压力趋减,预计本次增发新债需求稳定,中标收益率整体接近二级市场.

此前,38-42期福娃债第三次增发时,一年期品种受到追捧,投标倍数逾三倍.受访业内人士认为,受惠于央行公开市场持续逆回购操作,且年内剩余月份料获财政存款陆续投放,市场对未来流动性预期较为稳定,这或扶助机构在一级市场上对短券的参与热情.

"估计二级附近吧,年内供给不多,需求稳定,而且近期收益率上升后目前处于较高水平."北京一大型券商分析师称.

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4462%、3.9362%、4.1421%、4.3386%和4.4089%.

本次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购利率窄幅波动.市场人士表示,今日例行存款准备金调整对流动性冲击尚可,资金供求关系较平稳,市场关注点转向周内公开市场逆回购操作量.[CN/CN]

国开行于9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,并在9月和10月期间共进行了三次增发.具体发行结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

9月11日首发: 3.19% 3.8087% 4.0741% 4.1902% 4.29%

9月25日第一次增发: 3.3825% 3.9110% 4.1192% 4.2356% 4.3183%

10月9日第二次增发: 3.4439% 3.8753% 4.0733% 4.2027% 4.2979%

10月23日第三次增发: 3.3640% 3.8987% 4.0781% 4.2582% 4.3532%

本周二增发债具体条款如下:

第38-42期第四次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 11月6日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 11月13日

起息日 9月17日

分销期 11月7日-11月13日

上市日 1年:11月15日

3/5/7/10年:11月19日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)