“桑迪”未冲淡纽约果粉对iPad mini热情

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约/旧金山11月2日电---苹果(AAPL.O)iPad mini周五在全球多地发售，与之前苹果产品开卖当天的顾客排队盛况相比，消费者对iPad mini的热情消减。但在数天前刚遭飓风“桑迪”（Sandy）袭击的纽约，iPad mini的上市仍吸引数百顾客排队抢购。

瞄准假日购物季的大量竞争性产品，以及谷歌(GOOG.O)和亚马逊(AMZN.O)等企业发布的更廉价平板电脑，都可能侵蚀iPad mini的热度，导致从东京到阿姆斯特丹、从悉尼到香港等地的苹果专卖店外的排队人数不如以往。

7.9英寸的iPad mini是苹果进军较小尺寸平板电脑市场的首款产品，也是该公司在其联合创始人乔布斯去年去世后发布的首款主要新设备。

在曼哈顿，尽管公共交通因“桑迪”影响而严重受创，清晨的天气也显得格外寒冷，苹果第五大道旗舰店外的排队者仍很多。而在两个街区之外，则是一架破损起重机悬于高楼旁的景象。

一些人过来排队是出于一时兴起，他们家里没电也没有供热。

来自德国、59岁的Lisa Sieber骑自行车来到苹果位于第五大道的旗舰店，她说，在她81岁母亲位于曼哈顿的房子里，她快要无聊疯了。

“没电也没灯，没多少事可做，”她说。

“我觉得我并不需要一台iPad，但一旦你有了第一台Mac电脑，后面你会购买iPhone以及下一个产品，这让你很容易购买更多苹果产品。”

尽管纽约仍未从“桑迪”造成的空前破坏中恢复，对于苹果将第五大道旗舰店开门时间推迟到10点的做法，一些顾客仍感到气愤。

“通常（苹果店开门）时间是上午8点，”27岁的Vincent Leroy说道。他是皇后区长岛市的一名学生，早上6:30就已经过来排队。当他告诉朋友们他得知苹果店开门时间延后的消息时，他们一齐大声抱怨。

在美国西海岸，不到100人在苹果位于加州帕洛阿尔托的新商店前排队，苹果员工数量似乎比顾客还多。

在香港苹果旗舰店周五开门时，员工数量似乎也多于排队顾客。在阿姆斯特丹，苹果店开门两个小时后，气氛就像平常一样了，店外也无人排队。一名苹果员工告诉路透，顾客都在苹果店开门前排队。

在iPad mini发售时，东京和首尔苹果店外排队人数均超过100，但在悉尼，排队人数未能再现之前iPhone发布时的场景。（完）