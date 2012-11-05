韩国高官希望《江南style》能推动该国服务业发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城11月4日电---韩国企划财政部部长朴宰完(Bahk Jae-wan)称，韩国流行歌手Psy的《江南style》之所以能在全球大获成功源于合作、竞争和创新这三个优点，并表示，这些优点将可推动该国服务业的发展。

朴宰完表示：“合作、竞争和创新，这是《江南style》取得成功的三个因素。”

朴宰完在墨西哥城接受路透采访时表示，《江南style》复杂的群舞需要合作，韩国音乐场景的成功是激烈竞争的结果，整个过程反映出巨大的创造性。

这首讽刺首尔富人区生活方式并以骑马舞为特色的歌曲在视频分享网站YouTube上迅速传播。

朴宰完表示，他希望韩国能从《江南style》现象中将竞争力引入该国服务业。

“传统上，韩国在制造业上具有很强的竞争力，但在服务业的竞争力很弱。”

“《江南style》让我们对韩国服务业的竞争力抱有希望。”（完）