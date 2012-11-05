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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 16:45 BJT

〔欧元债市〕德债收益率两个月来首次跌破零,西班牙公债则遭抛售

路透伦敦11月5日电---德国公债收益率周一两个月来首次跌破零,因西班牙本周标债前,西班牙公债面临压力,故投资者转向避险资产.

德国两年期公债收益率DE2YT=TWEB跌至-0.01%,为9月5日来最低.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升至5.77%.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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