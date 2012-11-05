〔欧元债市〕德债收益率两个月来首次跌破零,西班牙公债则遭抛售

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透伦敦11月5日电---德国公债收益率周一两个月来首次跌破零,因西班牙本周标债前,西班牙公债面临压力,故投资者转向避险资产.
德国两年期公债收益率DE2YT=TWEB跌至-0.01%,为9月5日来最低.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升至5.77%.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
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