〔印度经济〕财政部长齐丹巴南预计今年经济增长率将在5.5-6.0%(更新版)

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路透墨西哥城11月4日电---印度财政部长齐丹巴南对路透表示,本财年印度经济增速可能放缓至5.5%,暗示这个亚洲第三大经济体可能创下十年来最慢增速.

齐丹巴南周日在G20会议期间接受采访时表示:"若没有意外的冲击,我预计今年增速在5.5-6%之间,明年能够恢复到7%,2014-15年将恢复到8%."

印度上一次全年度经济增速在6%之下还是在2002-03年度,当时的增速是4%.由于政策制订缓慢且全球经济放缓,加上旱灾,导致印度的工业活动下滑,从而拖累了本财年印度经济的表现.印度的本财年到明年3月结束.

到目前为止,印度政府对今年经济增速的正式预估为6%左右.国际货币基金组织(IMF)上个月将印度2012日历年度经济增速从6.1%下调至4.9%.

齐丹巴南,印度有能够将经济再度带上潜在增速的手段.

"2004-2008年我们实现了9%以上的经济增长."他说,"由于全球原因和国内的一些因素,经济放缓,但我们坚信能够重回较高速度的成长."

齐丹巴南对通胀率表达了担忧.9月印度通胀率达到7.8%的十个月高位.

"我们必须学会与一定的通胀相伴,但通胀率不能达到不可接受的水平.现在就是不可接受的水平,"他说.(完)