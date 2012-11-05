〔中国债市〕资金消息双淡现券走势续稳,经济数据公布前机构少动多看

路透上海11月5日电---中国银行间债市周一市场资金和消息面均较淡静,主要现券收益率走势平稳.交易员称,十八大即将召开,且短期内的主要关注点--10月主要经济数据将于本周公布,在此之前机构多动少看,观望气氛偏浓.

中共十八大会议将于本周四召开,周五国家统计局并将公布10月工业品价格指数(PPI)以及居民消费价格指数(CPI)等主要经济数据.

上海一银行交易员称,"等数据吧,到目前(现券市场)都还安静."

本月稍早,中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]

剩余期限约9.8年的固息国债120015券最新成交tCN120015=CFXS在3.5735%,上日尾盘为3.57%;短券方面,剩余期限近一年的国债120019券最新成交tCN120019=CFXS在2.9300%,上日尾盘为2.9400%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6945 3.3291

上日 2.6609 3.3734

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9790/2.9160

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9511/2.9021

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3840/3.3180 (完)

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