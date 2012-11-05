〔韩国金融〕监管机构将检视三家银行的外汇交易--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月5日电---一金融监管机构官员周一表示,韩国当局将检视两家外国银行驻韩国分支以及一家本地银行的外汇交易.此举被分析师视为试图减缓本币升值的措施.
该官员表示,韩国央行和韩国金融监督管理局(FSS)已经开始检视澳新银行(澳盛银行)(ANZ.AX)在韩国的分支.该官员要求匿名.
其还表示,下周将会检视法国兴业银行(SOGN.PA)在首尔的分支,以及韩亚金融集团(086790.KS)旗下的Hana Bank.
澳新银行和法国兴业银行在首尔的管理人员拒绝置评.Hana Bank没有立即回复质询.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。