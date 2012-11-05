〔韩国金融〕监管机构将检视三家银行的外汇交易--消息

路透首尔11月5日电---一金融监管机构官员周一表示,韩国当局将检视两家外国银行驻韩国分支以及一家本地银行的外汇交易.此举被分析师视为试图减缓本币升值的措施.

该官员表示,韩国央行和韩国金融监督管理局(FSS)已经开始检视澳新银行(澳盛银行)(ANZ.AX)在韩国的分支.该官员要求匿名.

其还表示,下周将会检视法国兴业银行(SOGN.PA)在首尔的分支,以及韩亚金融集团(086790.KS)旗下的Hana Bank.

澳新银行和法国兴业银行在首尔的管理人员拒绝置评.Hana Bank没有立即回复质询.(完)