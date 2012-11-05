〔欧股业绩〕汇控季度获利受美反洗钱调查拨备拖累,股价下滑(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(新增更多细节及股价表现)
* 在已计提的7亿美元基础上进一步增加拨备
* 汇控称估算最终成本存在高度的不确定性
* 汇控称可能受到刑事和民事罚款
* 还对在英国误导销售行为发生3.53亿美元费用
* 股价下滑2.6%
路透伦敦11月5日电--汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)已计提了11.5亿美元费用,来覆盖可能因美国反洗钱调查发生的罚款及用于在英国因产品误导出售而进行的赔付,这侵蚀了公司季度获利.
虽然坏账大幅下降有助于汇丰控股的获利,但汇丰针对美国反洗钱调查追加了8亿美元的拨备,此前7月曾拨备7亿美元.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。