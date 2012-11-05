〔欧股业绩〕汇控季度获利受美反洗钱调查拨备拖累,股价下滑(更新版)

(新增更多细节及股价表现)

* 在已计提的7亿美元基础上进一步增加拨备

* 汇控称估算最终成本存在高度的不确定性

* 汇控称可能受到刑事和民事罚款

* 还对在英国误导销售行为发生3.53亿美元费用

* 股价下滑2.6%

路透伦敦11月5日电--汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)已计提了11.5亿美元费用,来覆盖可能因美国反洗钱调查发生的罚款及用于在英国因产品误导出售而进行的赔付,这侵蚀了公司季度获利.