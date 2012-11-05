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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 17:13 BJT

〔中港股市〕港股和内地股市均小幅下滑,富士康国际飙升

* 恒指跌0.5%,沪深300指数跌0.2%,沪综指跌0.1%

* 成交量连续第四日下滑,因市场在美国大选前心态谨慎

* 金融股因获利了结而疲弱,资金流入希望助地产股

* 富士康录得历史最高单日升幅,此前花旗调升其评级

路透香港11月5日电---香港股市周一小幅收跌,美国总统大选前的审慎气氛,刺激了针对金融类股温和的获利了结卖盘.上周恒生指数曾升至15个月高点.

恒生指数.HSI收低0.5%至22,006.4点,上周上涨2.6%.恒指今年以来已上涨近20%.

全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周一股价一度飙涨35%,因花旗集团将富士康评级调升至"买进",并称预期富士康今年将开始组装iPhone.富士康今年累计跌幅仍接近28%.[ID:nST0571045]

该股收高31.9%,为纪录最高单日升幅,富士康国际市值增加8.2亿美元.今年该股累积跌幅仍接近28%.

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