〔中港股市〕港股和内地股市均小幅下滑,富士康国际飙升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 恒指跌0.5%,沪深300指数跌0.2%,沪综指跌0.1%
* 成交量连续第四日下滑,因市场在美国大选前心态谨慎
* 金融股因获利了结而疲弱,资金流入希望助地产股
* 富士康录得历史最高单日升幅,此前花旗调升其评级
路透香港11月5日电---香港股市周一小幅收跌,美国总统大选前的审慎气氛,刺激了针对金融类股温和的获利了结卖盘.上周恒生指数曾升至15个月高点.
恒生指数.HSI收低0.5%至22,006.4点,上周上涨2.6%.恒指今年以来已上涨近20%.
全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周一股价一度飙涨35%,因花旗集团将富士康评级调升至"买进",并称预期富士康今年将开始组装iPhone.富士康今年累计跌幅仍接近28%.[ID:nST0571045]
该股收高31.9%,为纪录最高单日升幅,富士康国际市值增加8.2亿美元.今年该股累积跌幅仍接近28%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。