《中国企业债发行日程表》--11月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *贵阳公共 16 7 6.70% AA 11/6-11/14 中银国际证券 住宅建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中德证券 ==================================================================================== 吴江交通投资 12 8 6.80% AA 10/31-11/6 德邦证券 集团 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金) ==================================================================================== 江苏锡山经济 7 7 6.99% AA 11/1-11/7 华英证券 开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 苏州科技城 7 6 7.32% AA 11/1-11/7 东吴证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) (苏州高新区经济发展集团提供担保) ==================================================================================== 山西汽车运输 5 7 *6.28% AA- 11/5-11/7 中信建投 集团 (附第五年末投资者回售选择权;山西能源交通投资公司提供担保) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》