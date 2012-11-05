〔全球矿业〕力拓与中国企业签署奥尤陶勒盖项目供电协议

路透伦敦11月5日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.L)周一表示,已与一家中国企业就旗下规模庞大的奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)项目签署电力供应协议,从而使该项目有望在明年上半年投产.

10月稍早,力拓曾暗示蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目可能推迟,因与中方的电力供应谈判延长.

力拓表示,与中国企业签署此份有约束力的协议,意味着矿石加工设备可能会在未来数周内进行试运行.

力拓控股的Turquoise Hill (TRQ.TO)也参与了奥尤陶勒盖项目.(完)