〔全球矿业〕力拓与中国企业签署奥尤陶勒盖项目供电协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透伦敦11月5日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.L)周一表示,已与一家中国企业就旗下规模庞大的奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)项目签署电力供应协议,从而使该项目有望在明年上半年投产.
10月稍早,力拓曾暗示蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目可能推迟,因与中方的电力供应谈判延长.
力拓表示,与中国企业签署此份有约束力的协议,意味着矿石加工设备可能会在未来数周内进行试运行.
力拓控股的Turquoise Hill (TRQ.TO)也参与了奥尤陶勒盖项目.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。