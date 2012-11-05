《汇市简讯》欧元/美元支撑位料在1.2600-30附近

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
0103GMT
* 欧元/美元看似可能跌向日线图一目均衡云区底部1.2607
* 100日移动均线切入位1.2631和1.2600-30联手提供坚实支撑
* 行权价在1.2600的期权存在需求,暗示该水准已被普遍视为目标
* 卖空单挂在1.2820-40,停损单在1.2880
* 有央行在1.2780买入,引发一定获利了结.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1