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市场报道 | 2012年 11月 5日 星期一 17:36 BJT

《汇市简讯》欧元/美元支撑位料在1.2600-30附近

0103GMT

* 欧元/美元看似可能跌向日线图一目均衡云区底部1.2607

* 100日移动均线切入位1.2631和1.2600-30联手提供坚实支撑

* 行权价在1.2600的期权存在需求,暗示该水准已被普遍视为目标

* 卖空单挂在1.2820-40,停损单在1.2880

* 有央行在1.2780买入,引发一定获利了结.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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