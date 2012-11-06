《中国新债》湖南省高速公路建设开发总公司拟发行10亿元私募中票--消息

路透北京11月6日电---两位熟悉情况的消息人士周二向路透表示,湖南省高速公路建设开发总公司拟于近期发行今年度第一期10亿元人民币的两年期私募中期票据.

"需求足了就发,估计两个月左右的时间吧,年底肯定发了",其中一位消息人士称.

该期债券的由中金公司联合浙商银行担任主承销商,评级为AA+.公司曾于今年9月和10月以6.3%的票息分别发行了19亿元三年期和40亿元五年期公募中票.

此次非公开定向债务融资工具的注册总额度为20亿元.路透尚未联络到湖南省高速公路建设开发总公司就上述消息给予评论.

湖南省高速公路建设开发总公司是湖南省主要的国有独资高速公路投资运营主体,负责全省高速路建设、养护、管理和开发等.截至今年3月底,该公司合并资产总额2,185.13亿元,一季度公司实现营收20.91亿元,利润总额7.43亿元.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)