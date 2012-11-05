〔路透基点〕北汽集团36.4亿元人民币贷款案已完成--RLPC

路透香港11月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,北京汽车集团有限公司(BAIC)为自有品牌生产线募集的36.4亿元人民币(5.83亿美元)的五年期贷款案已完成,这笔早至2011年9月就开始的交易未能达到募集41.88亿元的初始目标.

独家牵头行和代理行中国农业银行承担总额度的近30%.

此前报导称包括中国银行、交通银行、国家开发银行以及中国工商银行均寻求加入,但消息人士表示上述银行并未全部参贷.

如前报导,该交易采用中国人民银行(PBOC)基准贷款利率.

国有的BAIC是中国内地五大车商之一,营收名列前四位.除了自有品牌以外,BAIC也为现代和奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)品牌生产其在中国销售的汽车.

该公司7月获得三年期2.35亿美元子弹式境外贷款,贷款案将由BAIC的香港子公司--北汽香港投资有限公司担任借款人,并由北京汽车股份有限公司提供担保.九家承销银行获得牵头行与簿记行头衔.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆款利率(Hibor)加码285基点,最高可获303个基点的综合收益.贷款资金将做为一项双边贷款案的再融资,该双边贷款案是用来取得萨博(Saab)的技术.

北京汽车上次境内融资是2011年7月,获得28亿元人民币银团贷款,该贷款包括A部分22亿元人民币的五年期定期贷款,以及B部分6亿元的一年期循环贷款.北京银行和花旗银行(中国)是牵头行.两部分贷款利率均采用中国人民银行基准贷款利率.(完)